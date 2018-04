V Dánsku instalovali náhrobek královny, sarkofág odlili v Čechách

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Dánská královna, která tento měsíc oslavila osmasedmdesáté narozeniny, si náhrobek objednala už v roce 2003. Ve tři metry dlouhém skleněném oválu jsou postavy královny a jejího letos zesnulého manžela, prince Henrika. Ostatky královny by měly po její smrti spočinout pod zemí v hrobce v katedrále v Roskilde, princ Henrik byl v únoru zpopelněn a jeho popel byl uložen zčásti v soukromé zahradě zámku Fredensborg a zčásti rozprášen do moře. Tak si to princ před smrtí přál.

Skleněný ovál, který váží asi sedm tun, spočívá na třech žulových pilířích zdobených stříbrnými slony. Sarkofág byl odlit v Čechách pod vedením skláře Lhotského. Ten před třemi lety v médiích uvedl, že zakázku původně dostala firma ve Spojených státech, ale nedokázala to udělat. "Je to moje dosud největší a nejprestižnější dílo v symbolickém i reálném smyslu," řekl v březnu 2015 Lhotský. Dnes ČTK sdělil, že informace o díle zatím nemůže podle dohody se zadavatelem poskytnout.

Celý náhrobek stál podle dánského tisku 29 milionů dánských korun (téměř sto milionů Kč). Královský palác zveřejnil tento týden několik fotografií z instalace náhrobku, kterou podle deníku El País natáčel na kameru, na objednávku dánské královny, dokumentarista Pavel Štingl.

V gotické katedrále ve městě Roskilde byla od 15. století pohřbena řada dánských panovníků, včetně rodičů i prarodičů současné královny.