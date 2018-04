Do Evropy letos připlulo na 21 tisíc migrantů. Kamera zachytila drama na moři

Od ledna do 27. dubna připlulo přes Středozemní moře do Evropy podle IOM 20.927 běženců, z toho 9068 do Itálie, skoro 4000 do Španělska a necelých osm tisíc do Řecka. Oproti stejnému období loňského roku je to zhruba polovina, loni dorazilo touto cestou do Evropy do konce dubna podle IOM 44.150 lidí a v roce 2016 to bylo za první čtyři měsíce skoro 200.000.

zdroj: YouTube

S největší migrantskou vlnou se letos potýká Itálie, kam proudí běženci z Afriky zejména přes Libyi. Přiliv běženců z Blízkého východu do Řecka se výrazně snížil od roku 2016 díky dohodě EU s Tureckem.

Tento týden ale Úřad OSN pro uprchlíky (UNHCR) upozornil, že stále více lidí se dostává do Řecka přes jeho pozemní hranici s Tureckem.