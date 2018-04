Britská ministryně vnitra rezignovala, důvodem je migrační skandál

Pozice Ruddové se zhoršila, když ministryně před poslanci prohlásila, že vláda si nestanovila žádné konkrétní cíle týkající se deportací migrantů žijících v zemi nelegálně. Vzápětí se ale dostalo na veřejnost loňské interní vládní sdělení svědčící o opaku. Ruddová uvedla, že dokument neviděla. Deník The Guardian později zveřejnil dopis Ruddové premiérce, v němž ministryně píše o "ambiciózním, ale splnitelném" cíli zvýšit deportace těchto migrantů o deset procent.

Ruddová ve svém rezignačním dopise uvedla, že parlament ohledně vládních úmyslů týkajících se deportací ilegálních migrantů uvedla v omyl neúmyslně. "Měla jsem si toho být vědoma a přijímám plnou odpovědnost za skutečnost, že jsem nebyla," napsala ministryně.

zdroj: YouTube

Kauza týkající se karibských migrantů se naplno rozhořela v polovině dubna. Mayová se lidem, kterých se aféra dotkla, osobně omluvila a ujistila je, že vláda nemá v úmyslu poslat pryč nikoho, kdo má právo zůstat. Vláda dotčeným slíbila občanství a odškodnění.

Část lidí původem z Karibiku, kteří do Británie přišli jako děti, je známa jako "generace z Windrush" podle lodi Empire Windrush, která v roce 1948 dovezla do Británie stovky karibských imigrantů. Britská vláda tehdy hromadnou imigraci ze zemí britského impéria podporovala, aby kvůli velkým válečným ztrátám zaplnila mezeru na pracovním trhu. Lidé z karibské oblasti do Británie mířili v letech 1948 až 1973.

Některé děti z karibských ostrovů formálně nikdy nezískaly britské občanství nebo pas a nyní mají podle britských médií potíže při získávání státní zdravotní péče nebo při žádostech o práci. Někteří z těchto lidí, kteří v Británii strávili celý život, dokonce čelili hrozbě deportace. Tyto problémy souvisejí s novými pravidly, která vyžadují předložení dokumentů dokazujících trvalý pobyt v Británii.

"To, co se stalo generaci z Windrush, není anomálie. Nebylo to administrativní chybou. Byl to důsledek nepřátelského prostředí vytvořeného touto vládou," uvedl v neděli starosta Londýna Sadiq Khan z opoziční Labouristické strany. Agentura Reuters připomíná, že to byla právě Mayová, která v roce 2012 jako ministryně vnitra zavedla přísná pravidla pro prokazování právního postavení imigrantů.

Imigrace je v Británii citlivým tématem. Omezení počtu imigrantů bylo jedním z hlavních faktorů, proč Britové v předloňském referendu podpořili odchod země z Evropské unie. Vláda chce, aby čistá migrace, tedy rozdíl mezi počtem přistěhovalců a vystěhovaných lidí, činila méně než 100.000 lidí, tedy zhruba polovinu oproti současnému stavu.

Skandál kolem karibských migrantů podle Reuters znepokojuje tři miliony občanů EU žijících v Británii, kteří se obávají o svůj imigrační status po brexitu příští tok. Vláda jim nicméně slíbila, že budou moci zůstat a že zajistí hladký a snadný registrační proces.