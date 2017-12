Stát, který neexistuje? Na internetu se objevila další šílená konspirační teorie

Finsko, země tisíce jezer a nesrozumitelného jazyka, kterým se dorozumívá na 5 milionů lidí. Jeho hlavní město Helsinki je jedním z nejkrásnějších míst severní Evropy. Jenže teď se podržte - žádné Finsko vlastně neexistuje.

Na tuto teorii přišel prostřednictvím svých rodičů dnes dvaadvacetiletý blogger Jack, který tuto informaci rozšířil do světa. Podle něj je oblast Finska ve skutečnosti pod vodou, hlavní město Helsinki leží ve východním Švédsku a celá deklarovaný stát je předmětem konspirace. Ptáte se, proč?

Podle Jacka jde totiž o spiknutí Ruska a Japonska (které se mimo jiné stále hádají o Kurilské souostroví - pozn. red.), které v oblasti těží potají ropu, aniž by měly obavy o to, že by někdo protestoval. Okolní státy totiž podle teorie mají dostávat velké peníze za to, aby o spiknutí dvou států mlčely.

Podporou pro tuto konspirační teorii má být to, že "finskou hlavní společnost Nokia převzali Japonci", navíc zde mohou kromě ropy lovit i v Japonsku tolik oblíbené ryby.

Konspirátor Jack zároveň dal odpověď na některé otázky týkající se jeho teorie. Jednou z nich byl dotaz, jestli jsou Finové nějak do spiknutí zapojeni. "Ne. Finové si myslí, že jsou z Finska. Ve skutečnosti jsou buď z východního Švédska, západního Ruska, nebo severního Estonska," napsal na svém blogu.

Jeden z dotazů padl také na Helsinki, finské hlavní město. I na to dokázal Jack odpovědět: "Helsinki se nacházejí ve východním Švédsku. Lidé, kteří tam cestují, si toho nemohou všimnout."

Jack rovněž napsal, že součástí konspiraci je i manipulace s GPS signálem. Podle něj v určitých částech Estonska, Ruska a Švédska GPS ukazuje polohu ve Finsku, aby se předešlo ostrým diskuzím.

Je třeba dodat, že Jack si svoji chybu uvědomil. Magazínu Vice sdělil, že to byli jeho rodiče, kteří jej na tuto teorii přivedli. "Bylo mi zhruba 8 nebo 9, když jsme se s rodiči dívali na ranní zprávy, když vtom začali mluvit o tom, že Finsko neexistuje. Ani ve zprávách nic o Finsku nebylo, proto jsem si myslel, že to je pravda," líčil.

Podle svých slov považoval slovo rodičů jako hotovou věc, proto se to nikdy nesnažil zpochybňovat. Dnes už ví, že dělal unáhlené závěry. "Psalo mi hodně lidí z Finska po tom, co jsem ten článek vydal.

Je to ironie, ale od té doby jsem se o Finsku a finské kultuře naučil mnohem víc, než by kdy býval čekal. Myslím, že pro mnoho lidí to bylo poučné. Jeden člověk mi dokonce před několika lety nabízel, že se mnou pojede do Finska, aby mi dokázal, že existuje, ale jeho nabídku jsem tehdy nepřijal," popisuje mladík.

Jack si však stále všímá, že jeho teorie žije - alespoň v rámci legrace. "Upřímně, je nemožné rozeznat lidi, kteří o tom žertují, a ty, kteří to myslí vážně. Řekl bych, že to je tak 9 ku 1 pro ty, kteří si z toho dělají srandu," řekl pro Vice. Snad to pro něj stejně jako pro ostatní bude poučení o tom, že země tisíce jezer je opravdu skutečná.