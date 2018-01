Ukrajina přitvrzuje proti domácímu násilí, Porošenko podepsal nové zákony

Experti zákony proti domácímu násilí podle ruské redakce BBC považují za nejpokrokovější v regionu, ve kterém se násilí v rodině mnohdy nepovažovalo za zločin. „Hlavní je, že domácí násilí je konečně na Ukrajině považováno za zločin," řekla BBC šéfka ukrajinské odbočky Amnesty International Oksana Pokalčuková. „Když se Vasja hnal se sekyrou za Péťou, byl to pokus o vraždu. Ale když Vasja šel se sekyrou za svou Mášou, tak to byl nanejvýš přestupek."

„Léta jsem na školeních vysvětlovala policistům, že nikdo nesmí bít ženu beztrestně, ani její muž. Poslouchali a pak říkali: nějak jsme to nepochopili, vždyť násilí v rodině není zločin," uvedla právnička Anna Christovové, která se na vypracování nových zákonů podílela.

Nyní za úmyslné fyzické, psychické či ekonomické násilí vůči stávajícímu či bývalému partnerovi či jinému členu rodiny hrozí až pět let vězení. Násilí vůči členu rodiny bude přitěžující okolností při výměře trestu. Například za znásilnění hrozí od tří do pěti let vězení. Pokud ale obětí je manželka či partnerka, zákon počítá se sazbou od pěti do deseti let.

Mnozí policisté doteď odmítali stíhat manžela za znásilnění manželky. „Nové znění nenechává prostor pro pochybnosti: bez dobrovolného svolení jde o znásilnění," pochvaluje si "revoluční změny" a "evropský přístup" Halyna Fedkovyčová ze lvovského sdružení Ženské perspektivy.

Až poloviny Ukrajinek, odsouzených za vraždu či zmrzačení partnera, by se podle ní mohla týkat nová polehčující okolnost, že nejprve byly obětí dlouhodobého týrání, než ublížily násilníkovi. Doteď jim hrozilo 10 až 15 let, nyní by mohly vyváznout s nejvýše pěti lety.

Zákon také ukládá státu otevřít útulky pro oběti. Policisté budou moci zakázat násilníkovi přiblížit se k oběti až na deset dnů, a to na základě vlastního uvážení a bez toho, že by o to oběť žádala. Soud může zákaz prodloužit až na rok.

O domácím násilí začalo mluvit také po návratu vojáků z bojů v Donbasu. Vystresovaní veteráni si totiž vybíjeli agresi doma. „Bylo to dilema, zda lze říkat něco špatného o hrdinech? Převážilo hledisko, že ani hrdina nesmí vztáhnout ruku na své blízké, že pro to není omluvy," ocenila právnička Anna Rivinová bojující proti domácímu násilí v Rusku.

To loni postih pachatelů zmírnilo. Podle nového znění zákona činy, které nezpůsobí zranění či pracovní neschopnost, jsou považovány jen za přestupek. Soudy teď podle Rivinové většinou odsuzují pachatele k pokutě, což není trest pro násilníka, ale pro rodinný rozpočet.