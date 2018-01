Skandál v ČR. Kauza Čapí hnízdo ohrožuje existenci Babišovy vlády, píše zahraničí

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Britský deník The Guardian píše, že to byla právě kauza Čapího hnízda, kvůli které ostatní politické strany odmítly s Andrejem Babišem a jeho hnutí ANO spolupracovat a sestavit koalici. Sám Babiš dle deníku považuje celý proces za "spiknutí jeho politických oponentů".

The Guardian se domnívá, že po zveřejnění zprávy OLAF (v té době jen její části) se českému premiérovi ještě přitíží. Podle té se totiž Babiš a dalších 10 lidí dopustili dotačního podvodu, když žádali o dotaci pro malé podniky. Podle Guardianu tehdy nikdo nevěděl, že Čapí hnízdo patří Agrofertu.

Deník ve své zprávě tvrdí, že bylo velmi nepravděpodobné, že by Babišova vláda získala důvěru již před zveřejněním zprávy. Nyní Policie ČR vyzývá "poslance, aby ho (Babiše) zbavili imunity".

Ještě před tím, než byla celá zpráva zveřejněna, mnozí tvrdili, že její utajení by bylo naprosto neakceptovatelné. "Je to skandál, je přece v zájmu veřejnosti dozvědět se, jak skončilo vyšetřování OLAF," řekl pro The Guardian český europoslanec Tomáš Zdechovský.

"Je to otázka důvěryhodnosti Evropské unie. Jedním z pilířů EU by měla být transparentnost v ekonomických otázkách a boj proti podvodům a korupci. Jak můžeme očekávat, že Afričané budou řešit korupci, když má členský stát Evropské unie takového premiéra?" doplnil evropský poslanec za KDU-ČSL.

Podle agentury Reuters nabídla ministryně financí Alena Schillerová vzdát se dotace z EU na Čapí hnízdo, jelikož by to poškodilo šance na získání důvěry menšinové vlády.

Server New Europe pro změnu píše, že sám Babiš zprávu OLAF nečetl a že očekává komentář Agrofertu. "Podle mých informací z Agrofertu, mé bývalé společnosti, vyšetřování OLAF se ubíralo velmi nestandardním směrem, proto byla podána stížnost evropskému ombudsmanovi, který potvrdil, že se tím bude zabývat. Současně byla podána žaloba k Evropskému soudu v souvislosti s vyšetřováním OLAF," řekl Babiš podle serveru.

Zároveň podle New Europe obvinil představitele středočeského Regionálního operačního programu, který dotaci na Čapí hnízdo dovolil. "Bylo by dobré, kdyby se někdo konečně zeptal ROP, proč tu dotaci schválili," řekl Babiš odmítaje obvinění, že dotace byla ukradena.

Připomeňme, že zpráva OLAF o vyšetřování dotace na Farmu Čapí hnízdo byla včera zveřejněna. "Vyšetřování zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili," stojí v úvodu zprávy, kterou sepsal OLAF.

"Tyto činy můžou být stíhány národními soudními orgány jako porušení paragrafů 212 (Dotační podvod) a 260 (Poškození finančních zájmů Evropské unie) českého trestního zákoníku. Národní soudní orgány můžou vzít při svém postupu v úvahu informace získané během vyšetřování OLAF," poukázala instituce na skutečnost, že podle českého trestního zákoníku mohl být spáchán dotační podvod.