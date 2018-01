Útok při Zemanově volbě? Ve skutečnosti mu může pomoci, tvrdí francouzská agentura

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

AFP připomněla nedávný průzkum České televize, podle kterého, pokud by se konalo druhé kolo prezidentských voleb, by se měl stát prezidentem Jiří Drahoš. Ten by získal ve druhém kole 48,5% hlasů, zatímco stávající hlava státu jen 44%.

Vše se však může změnit po pátečním incidentu, kdy ukrajinská aktivistka ze skupiny Femen Angelina Diašová po pás svlečená napadla Miloše Zemana, když se pokoušel v Praze odvolit. Nazývala ho "Putinovou dě*vkou", přičemž to samé měla napsané na svém těle.

Teď to však vypadá, že onen incident může ještě Zemanovi pomoci ke znovuzvolení. To si myslí na základě sledování sociálních sítí i experti, kteří zaregistrovali velikou míru solidarity a soucitu s hlavou státu.

Titulky jako např. "Útok na Zemana" nebo "Skandální incident" se objevovaly v sobotních vydáních novin na titulních stranách. I to může vést směrem k tomu, že Miloš Zeman bude zvolen, některými kvůli lítosti.

Dodejme, že aktivistku zpacifikovala ochranka a poté byla zatčena policisty. Část osobní ochranky navíc pomohla Zemanovi odejít z volební místnosti, úspěšně tedy zvolil až na druhý pokus.

I francouzská agentura vidí jako favority na vítězství ve volbách dvojici Zeman-Drahoš. Podle AFP by se Drahoš nemohl více lišit od svého soupeře, neboť smýšlí liberálně, chce "hrát aktivnější roli v EU" a také prozápadní směřování své země.

Svůj komentář dal agentuře také analytik Jiří Pehe. Ten prohlásil, že volby ukážou to, jak je společnost rozdělená. "Je to souboj mezi postkomunistickou společností, která je reprezentována Zemanem, a novou, řekněme moderní, prozápadní společností, která nechce o podobném prezidentovi ani slyšet," řekl pro AFP.