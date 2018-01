Zemanova výhra je vítězství neschopnosti a sprostoty, píší v zahraničí

The Guardian píše, že Miloš Zeman je kritizovaný mnoha lidmi, včetně Jiřího Drahoše, jenž by měl být Zemanovi největším soupeřem v letošní prezidentské volbě.

Deník také připomíná, že případné Zemanovo selhání by mohlo ovlivnit situaci v českém parlamentu. "Zemanova porážka by mohla hluboce ovlivnit českou politiku, zejména budoucnost nedávno jmenovaného premiéra Andreje Babiše, jenž je vůdcem menšinové vlády, jejíž přežití je silně závislé na podpoře současného prezidenta," píše britské médium.

Jiří Drahoš pro The Guardian řekl, že pokud by byl zvolen, nepodpořil by Babiše jako premiéra, jelikož druhý nejbohatší Čech čelí trestnímu obvinění kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Bývalý šéf Akademie věd zároveň prohlásil, že by rád obnovil "morální důstojnost" prezidentského úřadu. Zároveň podle britského deníku vyzývá k tomu, aby se zvrátil provýchodní přístup Miloše Zemana. Ten naopak vyzýval k referendu o dalším členství v Evropské unii nebo v NATO.

"Podle mého by se Česká republika měla orientovat spíš na Západ, k západním demokratickým zemím. Bez jakýchkoli otázek by měla Česká republika obnovit svoji morální autoritu, a to nejen v prezidentském úřadě, ale i v obou komorách parlamentu. Říká se, že ryba smrdí od hlavy. Přesně to popisuje naši současnou situace," řekl pro Guardian Drahoš.

Guardian také připomněl některé kontroverzní vazby Miloše Zemana. Jedním z jeho nejbližších poradců je Martin Nejedlý, jenž je generálním ředitelem české odnože ruské energetické společnosti Lukoil, která čelí různým obviněním z podezřelých vztahů s Kremlem.

Na závěr uvádí deník jeden z faktorů, kvůli kterým by nemusel prezidentský úřad obhájit. Tím je jeho pokročilý věk a předpokládané potíže se zdravím.

"Zeman je důvěryhodný pro většinu voličů, ale jeho skutečná podpora bude nižší z různých důvodu. Jedním z nich je například fakt, že je příliš starý a lidé chtějí někoho nového," řekl pro Guardian zakladatel výzkumné agentury STEM Jan Hartl.