KLDR zuří, jednání o přitvrzení sankcí považuje za provokaci

Agentuře Reuters to dnes v Ženevě řekl vysoce postavený severokorejský diplomat. Účastníci vancouverské schůzky, včetně ministrů zahraničí USA, Kanady, Japonska či Jižní Koreje, se v úterý shodli, že tlak na Severní Koreu prostřednictvím sankcí s cílem přimět ji k ukončení jaderného programu musí pokračovat.

Šéfové diplomacií se na schůzce shodli, že budou zvažovat přitvrzení sankcí proti Severní Koreji s cílem přinutit ji k zastavení programu vývoje jaderných zbraní. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson pohrozil Pchjongjangu vojenskou reakcí, pokud nezasedne k jednacímu stolu.

Zástupce severokorejského vyslance při OSN v Ženevě Čche Mjong-nam řekl, že vancouverská schůzka byla „škodlivá a nebezpečná". „Odsuzujeme tu schůzku co nejpříkřeji. Neprospěje to míru a bezpečnosti a pokračujícímu procesu mezi Severem a Jihem, zacílenému na vytvoření mírového prostředí, uvolnění napětí a podporu usmíření mezi Severem a Jihem," řekl Čche. „Jsme opravdu oddaní a odhodlaní učinit vše, co můžeme, v boji proti sankcím," dodal.

Zástupce KLDR rovněž odmítl možnost amerického úderu na KLDR. „Máme všechny možnosti od takových manévrů nepřátelské síly odradit. Jsme připraveni na dialog i konfrontaci. Jsme připraveni na obojí," zdůraznil Čhce. Zároveň však ujistil, že KLDR je odhodlána proměnit v úspěch nadcházející zimní olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu, kam hodlá Pchjongjang na základě jednání se Soulem z posledních dnů vyslat svou delegaci včetně umělců a sportovců.

Schůzku ve Vancouveru dnes kritizovala také Moskva, která se kanadských jednání neúčastnila. „Takové narychlo pořádané akce... nepřispívají k normalizaci situace kolem Korejského poloostrova, ale naopak, zhoršují ji," prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí.