Čeho se bojí ruská armáda? Expert promluvil

Nejlepší pěchota na světě

Jelikož je Rusko tím nejnebezpečnějším agresorem, kterému může Británie čelit, zůstává podle odborníka zarážející, jak málo se diskutuje o obavách, které v ruských vojenských kruzích vyvolává britský vojenský potenciál. Sám Galeotti uvádí, že z ruských vojenských spisů a osobních rozhovorů s aktivními i vysloužilými ruskými důstojníky postřehl jejich značné obavy, které se značně opomíjejí.

"Náznaky, že Velká Británie spojí a zeštíhlí své speciální a úderné síly budou nepochybně široce oslavovány v masivní budově ruského generálního štábu na Znamenkově ulici v Moskvě," soudí politolog. Odkazuje na slova, která si nedávno vyslechl od nejmenovaného vysloužilého ruského důstojníka z plánovacího velitelství, že Británie vždy měla nejlepší lehkou pěchotu na světě, protože "ti bastardi" se dokážou dostat na jakékoliv místo dříve, než by se Rusku líbilo.

Tanky se sice hodí na boj s jinými tanky, ale pravděpodobnost otevřené pozemní války mezi Ruskem a NATO je velmi mizivá, zdůrazňuje Galeotti. Dodává, že pro vše ostatní - od podpůrných misí, přes humanitární intervence až pod rychlé pozemní zábory, podobně jako na Krymu - je důležité dostat se na bojiště včas a v tomto směru jsou britské speciální jednotky, námořní pěchota a výsadkáři těžko překonatelní.

Dané jednotky jsou rovněž příhodné pro geopolitiku po brexitu, jelikož umožňují Británii dosáhnout běžných cílů a "prát se mimo svou váhovou kategorii", což paradoxně může těšit také Francii, konstatuje expert. Připomíná, že během své poslední návštěvy francouzského ministerstva obrany opakovaně zaslechl obavy, že po brexitu zůstane Francie jedinou zemí EU, která je svolná a má síly k vedení seriózní vzdálené operace, a pokud Británie zůstane potenciálním partnerem dodá jí to důvěryhodnost i jistou páku.

Svým způsobem se Rusové dívají podobně na Královské námořnictvo. To, co je znepokojuj, není britská nová velká letadlová loď, z níž by se podle jednoho námořního důstojníka v případě války stal "velký magnet na rakety", pokračuje odborník. Vysvětluje, že větší obavy vzbuzují menší, lehká plavidla, například ponorky schopné bojovat v Severním moři, fregaty schopné chránit britské pobřeží i uplatňovat sílu za hranicemi a celkové počty lodí umožňující jejich nasazení prakticky kdykoliv. "Pokud by vaše námořnictvo tvořila prakticky jedna bojová skupina letadlové lodě, můžete provést dobře jednu věc, ale nic víc," parafrázuje Galeotti slova ruského důstojníka.

Jaderné zbraně Moskvu netrápí

Rusové se navíc nedomnívají, že Británie má výhodu jen kvůli speciálním silám, ale především díky výcviku a morálce, podotýká historik. Konstatuje, že ruské úspěchy na Krymu a v Sýrii částečně odrážejí nový důraz na lidskou stránku ruské armády, přičemž britské problémy s omezováním výdajů na výcvik a přepínáním svých sil nezůstávají bez povšimnutí.

"Dnes mají Evropané armády, ale nikoliv vojáky, zatímco Britové vždy vojáky měli, tak proč o to chtějí přijít? Opravdu, proč?" cituje Galeotti nejmenovaného ruského představitele s tím, že pro britské armádní příslušníky Rus dokonce použil označení "válečníci". Přiznává, že pochopitelně existuje mnoho dalších klíčových aspektů pro zajištění britské obranyschopnosti, ale pokládá otázku, proč toto Rusy příliš neznepokojuje.

Politolog od ruských představitelů například nikdy neslyšel, že berou vážně britské jaderné odstrašovací schopnosti. Přesto se o nich z mnoha důvodů momentálně seriózně nedebatuje, ačkoliv pokud by se vyřadily z vojenského rozpočtu, znamenalo by to ohromný rozdíl, podotýká Galeotti. Apeluje, abychom nežili v iluzi, že tomu tak kvůli obavám, které tento arzenál vzbuzuje v Moskvě.

Revize britských vojenských výdajů musí brát pochopitelně v potaz celkové zájmy země, připouští odborník. Konstatuje však, že pokud je hlavním záměrem odstrašit Rusko, pak se vyplatí věnovat pozornost tomu, co skutečně vzbuzuje v Moskvě obavy - flexibilní, rychlé a všestranné, plně profesionální síly, které nepotřebují nejtěžší zbraně, největší lodě či nejdražší letadla, ale musí být schopné dostat se včas tam, tam jsou potřeba.