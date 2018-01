Norwegian Airlines uskutečnily nejkratší let přes Atlantik

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Oslo - Aerolinky Norwegian Airlines drží rekord v nejkratším letu přes Atlantik uskutečněný podzvukovým komerčním letadlem. Cestující aerolinek z New Yorku do Londýna 15. ledna přiletěli do cílové stanice o 53 minut dříve, než bylo plánováno, a jejich let trval pět hodin a 13 minut. Byl tak o tři minuty kratší než dosavadní rekordní let uskutečněný v roce 2015 aerolinkami British Airways, napsala agentura Bloomberg.