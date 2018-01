Válka s Ruskem muže začít dřív, než si myslíme, varuje britský generál

Aktualizováno 18:42 — Autor: -mho / EuroZprávy.cz

Londýn/Moskva - Ruská hrozba je pro Británii největší od dob "studené války". Tak to alespoň vidí britský generál Sir Nick Carter. Ten upozornil na to, že NATO nyní čelí velké bezpečnostní výzvě. O slovech britského vysoce postaveného generála informoval deník The Guardian.