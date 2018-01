Tajemná ruská zbraň? Nechť ji Moskva předvede, nabádá americký diplomat

To nejhorší Evropu teprve čeká. Obří migrační vlna s sebou přinese miliony uprchlíků

Situaci by dle Pifera mohla vyřešit ruská armáda, pokud by zbraň předvedla a uveřejnila její charakteristiky. Smlouva o likvidaci jaderných zbraní středního dosahu, podepsaná v roce 1987, zakázala veškeré americká a sovětské ze země odpalované rakety s doletem 500-5500km, což vyústilo v zničení zhruba 2700 střel do roku 1991, vysvětluje bývalý diplomat. Doplňuje, že po zhroucení SSSR se Rusko zavázalo smlouvu dodržovat.

V roce 2014 Obamova administrativa obvinila Rusko z testování zakázané střely s plochou dráhou letu, přičemž počátkem loňského roku vysoký americký vojenský činitel oznámil, že Rusko začalo s dislokací této zbraně, poukazuje Pifer. Doplňuje, že v prosinci 2017 Trumpova administrativa oznámila odvetné kroky, včetně zahájení výzkumu a vývoje vlastních raket středního dosahu.

Ruští představitelé obvinění zapáleně popírají, uvádí někdejší velvyslanec. Odkazuje na prohlášení ruského ministerstva zahraničí, podle něhož je raketa 9M729 plně v souladu se zmíněnou smlouvou, zatímco ruský vysoký představitel pro kontrolu zbraní ujišťuje, že dolet střely nepřesahuje 500km.

"OK, ukažte to," nabádá Pifer. Soudí, že obě strany by měly využít na základě smlouvy z roku 1987 vytvořenou zvláštní ověřovací komisi a vypracovat proceduru pro předvedení rakety 9M729 americkým technickým expertům - jelikož relevantní otázka zní, jak daleko může raketa doletět, jedním z klíčových faktorů může být velikost její nádrže, tudíž lze nastavit cesty chránící citlivé údaje nevztahující se k dosahu zbraně.

Dohody o omezení zbraní mezi USA a SSSR, resp. Ruskem, například smlouvy START 1 z roku 1991 a New START z roku 2010, rovněž počítají s předváděním, připomíná zkušený diplomat. Odkazuje na fakt, že na základě druhé uvedené smlouvy mohli ruští experti prozkoumat americký bombardér B-1 a posoudit, zda nemůže nést jadernou munici, což by jej zařadilo mezi početně omezené strategické zbraně.

Zkušenost ze studené války

Experti z obou stran mají navíc bohaté zkušenosti s podobnými inspekcemi, podotýká Pifer. Vysvětluje, že inspekce vyřešily velkou otázku z 80. let týkající se smlouvy o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní z roku 1974, která zakázala silnější výbuchy než 150 kilotun TNT, nebo-li zhruba desetinásobek síly bomby svržené na Hirošimu. Smlouva zůstávala dlouhé roky neratifikována kvůli sporům o ověřovací mechanismus, připomíná bývalý velvyslanec s tím, že Reaganova administrativa dokonce v roce 1984 obvinila SSSR z "pravděpodobného" porušení dohody.

Za účelem prolomení patu tak vyjednavači obou stran v roce 1987 souhlasili se společným ověřovacím experimentem, kdy americké monitory byly přítomné v místě výbuchu v sovětském Semipalatinsku a provedly měření, zatímco sovětské přístroje učinily to samé v Nevadě, vysvětluje vysloužilý diplomat. Dodává, že americký systém využíval technologii, která měřila rychlost, s níž byl rozdrcen kabel položen nedaleko místa exploze, což spolu se znalostí místních geologických podmínek umožnilo určit sílu sovětské nálože.

"Ukázkové testy v Semipalatinsku a Nevadě uspěly. Na základě výsledků se američtí a sovětští techničtí experti dohodli na dodatečných ověřovacích opatřeních, což umožnilo Spojeným státům 8. prosince 1990 smlouvu ratifikovat, shodou náhod na třetí výročí podpisu smlouvy o likvidaci jaderných zbraní středního doletu," píše Pifer s tím, že smlouva o omezení podzemních zkoušek jaderných zbraní vstoupila v platnost o tři dny později.

Předvedení střely 9M729 nabízí možnou cestu ze současného patu, jelikož by Rusům umožnilo prokázat, že raketa nemá dosah větší než 500 km, soudí bývalý velvyslanec. Dodává, že pokud tomu tak není, všechny střely daného typu musí být zničeny, chce-li se Rusko vrátit k plnému dodržování smlouvy o likvidaci jaderných zbraní středního dosahu.

Podobná prohlídka by mohla vyřešit také hlavní ruská obvinění, že smlouvu porušují USA, míní Pifer. Připomíná, že podle ruských představitelů může odpalovací systém Aegis pro protiraketové střely SM-3, který se nachází v Rumunsku a letos bude zprovozněn v Polsku, posloužit i pro zakázané střely s plochou dráhou letu, jelikož vykazuje značnou podobnost z odpalovacími systémy pro takové rakety umístěnými na amerických vojenských lodích.

"K vyvrácení těchto obav by američtí představitelé měli nabídnout ruským expertům návštěvu těchto míst a otevřít jistý počet odpalovačů, aby ukázali, že obsahují střely SM-3, nikoliv zakázané střely s plochou dráhou letu," nabádá někdejší diplomat. Připouští, že v případě potřeby by takové inspekce mohly probíhat periodicky.

Jelikož Rusové tvrdí, že smlouvu o jaderných zbraních středního doletu neporušují, inspekce jim mohou nabídnout možnost toto prokázat, uvádí Pifer. Míní, že nastal čas pro kreativnější uvažování na ruské i americké straně, pokud mají zájem danou smlouvu zachovat.