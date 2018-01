Zeman je podobný Trumpovi? To mi je jedno, děsím se něčeho jiného, říká šachová legenda

Bývalý několikanásobný mistr světa v šachu a legenda této stolní hry Garry Kasparov se vyjádřil k české volbě prezidenta. Sám by viděl na Hradě raději Jiřího Drahoše než Miloše Zemana.

V médiích dříve probíhala srovnání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a právě českou hlavou státu Milošem Zemanem. To však podle Kasparova není ani zdaleka největší problém současného prezidenta, jenž obhajuje svůj mandát.

"Je mi celkem jedno, že se Zeman chová jako Trump. Co by mělo lidi trápit spíš, je loajalita k Putinovi, a to v případě obou politiků. Mezi Putinovými spojenci najdete jen lidi, pro které je důležitější vlastní zájem než národní hodnoty," napsal na svém twitterovém účtu.

I don't care so much that Zeman acts like Trump, but loyalty to Putin is what should really trouble people about them both. Putin's allies are exclusively people who put their own self-interest above that of the nation.