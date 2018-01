Na východě Ukrajiny byl zabit ukrajinský voják

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Oznámilo to dnes ukrajinské ministerstvo obrany. K přestřelce došlo ještě v úterý po poledni, stav obou raněných je podle lékařů uspokojivý.

Ministerstvo dnes také oznámilo, že armáda ovládla ves Novooleksandrivka, dosud nalézající se v "zemi nikoho" mezi pozicemi vládních vojsk a separatistů. "Do vsi jsme vstoupili před několika dny. Protivník se samozřejmě čas od času snaží získat zpět to, co ztratil. Přes den střílí z ručních zbraní, a využívá i odstřelovačů, v noci ves ostřeluje z velkorážných kulometů. Ale už jsme se pevně uchytili na tomto kousku naší země a stejně budeme postupovat dál, pomaloučku, ale bez zastavení," prohlásil nejmenovaný voják v armádní televizi.

Ukrajinští vojáci podle agentury Interfax-Ukrajina od roku 2015 ovládali okolí vsi, nyní si zlepšili své postavení postupem vpřed o několik kilometrů.