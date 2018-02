Putinova bývalá učitelka němčiny mu odkázala byt v Tel Avivu

Tel Aviv - Ruský prezident Vladimir Putin získal byt v izraelské metropoli Tel Avivu. Odkázala mu ho jeho bývalá učitelka němčiny Mina Judickaja, informoval v pondělí server listu The Jerusalem Post. Judickaja emigrovala do Izraele v roce 1973 a s Putinem se znovu setkala v roce 2005. Poté se spřátelili a on jí prý byt koupil.