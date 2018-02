Mezi oběťmi leteckého neštěstí jsou tři děti a Švýcar

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Moskva/Praha - Při dnešní havárii letadla nedaleko Moskvy zahynuly mimo jiné tři děti ve věku od pěti do 12 let. Další z obětí bylo 17 let, uvádí agentura TASS.