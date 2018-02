Tragédie se brzy bude opakovat? Rusko má problémy, pádů letadel a obětí na životech bude přibývat, varuje deník

Let 703 společnosti Saratov Airlines mířil z moskevského letiště Domodědovo do Orsku v Orenburské oblasti na jihu Ruska. Na zem dopadl asi 70 kilometrů od hlavního města. Příčina neštěstí zatím není známá. Saratovské aerolinie tvrdí, že jejich stroj byl moderní, spolehlivý a neměl žádné technické problémy. Havarovaný An-148 byl vyroben v Rusku v roce 2010 a dopravce jej využíval od roku 2016.

The Independent v té souvislosti uvádí, že rozsah obav o bezpečnost letectví v Rusku a jeho sousedních zemích je zřejmý, a to i s ohledem na statistiky na uznávané webové stránce o bezpečnosti letectví - Airsafe.com. Ta zaznamenává smrtelné havárie osobních letadel už od roku 1970.

Počet evropských leteckých společností, jejichž stroje létají bez ztrát na životech, přesvědčivě převyšuje počet leteckých dopravců, které postihla nějaká fatální nehoda. Existuje však jeden výjimečný region, který od roku 1990 utrpěl více než 40 ztrát dopravních letadel. A tím je bývalý Sovětský svaz.

Tragédie se většinou týkají ruských leteckých společností a objevuje se v nich řada opakujících se témat. Hlavní příčinou smrtelných nehod většinou bývá kombinace špatného počasí a špatného rozhodovacího procesu, vysvětluje deník. Ruské klima je extrémnější než jakékoliv jiné země; například dnes v Jakutsku na severovýchodě Sibiře naměřili až minus 30°C. V zimě dopravu komplikují mrazy a v létě se k problémům přidávají mohutné bouře.

Technické poruchy jsou také stále častější, protože letadla byla často navržena a sestrojena ještě v sovětské éře, takže nevyhnutelně stárnou a chátrají. Když společnost Aeroflot létala napříč celým Sovětským svazem a byla největším dopravcem na světě, byl jejím tažným koněm stroj Tupolev 154. Přestože byl postupně modernizován, třímotorový tryskový motor je ve srovnání se současnými západními letadly stále neprofesionální. řada těchto letadel se už zřítila.

Jedním z dobrých a pozitivních příkladů je případ letadla Tu154 patřícího společnosti Alrosa Mirny Air Enterprise. Stroj v roce 2010 utrpěl kompletní systémovou poruchu v téměř 35 tisících stopách, ale přistál bez ztráty na životech na opuštěné přistávací dráze.

Na druhé straně pak stojí nezodpovědnost pilota letu 593 společnosti Aeroflot z Moskvy do Hongkongu v roce 1994, když kapitán povolil, aby jeho 16letý syn seděl na jeho místě. Teenager neúmyslně odpojil autopilota a řada následných chyb si vyžádala životy všech 75 lidí na palubě.

Další ztráty byly způsobeny terorismem. K nejvyšší ztrátě na životech došlo 31. října 2015, kdy se Metrojet Airbus A321 po startu z mezinárodního letiště v Šarm aš-Šajchu zřítil na Sinaji. Všech 217 cestujících a 7 členů posádky, kteří mířili do Petrohradu, zemřelo.

Příčinou havárie byl výbuch bomby na palubě letadla. Šéf ruské zpravodajské služby FSB Alexandr Bortnikov informoval, že se jednalo o teroristický útok. Dodal, že v troskách letadla byly nalezeny stopy výbušniny. Ruské laboratoře našly stopy výbušniny i na osobních věcech obětí. Explozi podle nich způsobila podomácku vyrobená nálož dosahující síly asi kilogramu trhaviny.

Egyptští vyšetřovatelé ale následně oznámili, že dosud nenašli žádný důkaz, že šlo o teroristický čin nebo důsledek nezákonné činnosti. Nicméně sinajská skupina napojená na IS dříve oznámila, že šlo o její útok a v časopisu Islámského státu vyšla fotografie, na níž je údajně bomba i roznětka v podobě plechovky Schweppes Gold, která měla letadlo vyhodit do vzduchu. Krátce poté Spojené království uložilo zákaz britským letadlům létat do Šarm aš-Šajchu.

Bezpečnost letectví vyžaduje sjednocení bezpečnosti, školení i regulací. Rusko se v tomto ohledu zlepšuje, například dopravci Aeroflot a S7 Airlines už dosahují globálních standardů. „Jenže menší dopravci, kteří se zabývají monumentálním úkolem spojovat největší stát na světě, stejně ostražité nejsou,“ dodává deník.