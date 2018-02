Jasnovidec předpověděl svoji smrt. Chtěl ošálit osud, udělal ale tragickou chybu

Stavsky, který zemřel při ruském leteckém neštěstí, podle deníku Daily Mirror zřejmě předpověděl svou vlastní smrt, ale nesprávně četl znamení, která viděl ve své křišťálové kouli. Mystik si myslel, že duchové mu říkají, aby zrušil oslavu narozenin, ale ve skutečnosti ho zřejmě varovali před tím, aby nesedal do letadla.

Ilya Stavsky si podle listu vůbec neuvědomil, že předpověděl osud letadla AN-148, když se podíval do kouzelné koule. Údajně totiž viděl velké množství policistů na poli. A tento obraz se skutečně naplnil, když vyšetřovatelé a policisté prohledávali trosky zříceného letadla. Ilya si ale vyložil vyložil jinak a věřil, že pokud bude mít oslavu, on a jeho přátelé by se mohli dostat do problémů - a tak párty zrušil.

Let společnosti Saratov Airlines zřítil v neděli odpoledne krátce po startu asi 80 kilometrů od Moskvy. Příčinou neštěstí byla zřejmě námraza na senzorech rychlosti, protože piloti zapomněli zapnout vyhřívání. Vyšetřování stále pokračuje. Všech 71 lidí na palubě letu zemřelo, když letadlo narazilo na pole, které Ilya viděl v „předpovědi".

Ilya byla na cestě do svého rodného města Orsk v jižní centrální ruské oblasti Orenburgské oblasti. Cestoval z Moskvy, kde navštívil svou přítelkyní Natálií, kterou potkal během dovolené v Indii. Chtěl si ji vzít, přestože mu jiný jasnovidec řekl, že jim nebude souzeno, aby byli spolu, uvedla Natalia.

Žena ruským médiím také řekla, že jen den před tragédií se Ilya podíval do křišťálové koule, ale že neviděl varovné znamení. Ilya sice zvažoval změnu data svého letu, ale potřeboval se vrátit kvůli práci, takže nakonec rezervaci nezměnil.

Natalia říká, že byl klidný, když do letadla 11. února nastoupil, protože si neuvědomil bezprostřední nebezpečí. „Mluvili jsme spolu, když se dostal do letadla. Byla tam tři místa a on měl to uprostřed,“ uvedla přítelkyně jasnovidce. Jedna z posledních věcí, které jí Ilya řekl, bylo, že let byl plný a že jeho nohy udeřilo sedadlo před ním.