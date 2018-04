Arménie ve slepé uličce? Prezident ohlásil konzultace o krizi v zemi

Konzultace hodlá Sarkisjan uspořádat po výzvě úřadujícího premiéra Karena Karapetjana, který dnes hlavu státu požádal o vypsání předčasných parlamentních voleb. "Požádal jsem prezidenta, aby se poradil s politickými silami země a vypsal nové parlamentní volby," prohlásil Karapetjan. Situace v Arménii se podle něj dostala do slepé uličky.

Prezident Sarkisjan vyjádřil naději, že se "společnými silami podaří najít cestu z krize v duchu vzájemného porozumění". Demonstrace označil za "občanské hnutí, které otevírá nové možnosti pro ozdravení politického života a zvýšení autority Arménie ve světě".

Dosavadní první vicepremiér Karapetjan se postavil do čela vlády po pondělní rezignaci ministerského předsedy Sargsjana, které předcházelo deset dní masových demonstrací v Jerevanu a dalších arménských městech. Karapetjana, který je stejně jako Sargsjan reprezentantem Republikánské strany ovládající parlament, považuje vůdce protestů Nikol Pašinjan za představitele zkorumpovaného režimu a jeho úřadování v čele vlády je pro něj nepřijatelné.

"Pašinjan prohlašuje, že úřadujícím premiérem se musí stát kandidát lidu, tedy on sám. Chtějí-li občané Arménie zvolit Pašinjana, nechť se stane premiérem," konstatoval dnes Karapetjan.

Do předčasných parlamentních voleb by podle Pašinjana neměl stát v čele vlády zástupce republikánů. "Do funkce předsedy vlády by měl být jmenován kandidát lidu, a pak by měla být jmenována prozatímní vláda. Až potom se mohou uskutečnit mimořádné parlamentní volby," řekl Pašinjan podle agentury Arka. Pokud vládnoucí Republikánská strana takový scénář odmítne, měli by lidé podle Pašinjana volby bojkotovat.

Na jerevanském centrálním náměstí Republiky se dnes znovu sešli demonstranti v rámci kampaně občanské neposlušnosti, kterou vyhlásil Pašinjan. Podle očitých svědků je náměstí zcela zaplněno, většinu přítomných tvoří studenti. Organizátoři na náměstí zřídili symbolický odpadkový koš, do něhož prý lidé mohou odhazovat členské legitimace Republikánské strany. Silné policejní hlídky zatím proti demonstrantům nezasahují.

Opoziční síly stojící za prozápadním poslancem, politikem a novinářem Pašinjanem mají v parlamentu jen slabé zastoupení, upozorňují arménští politologové. Spíš než projevem souhlasu s programem opozice jsou podle nich demonstrace výsledkem nespokojenosti s hospodářskou a politickou situací, do níž zemi zavedla Republikánská strana včele se Sargsjanem.

Významný vliv na arménskou vnitropolitickou scénu má kromě toho silná arménská diaspora. K arménskému etniku se ve světě hlásí kolem osmi milionů lidí, samotná Arménie má ale jen tři miliony obyvatel. Silné komunity Arménů žijí v Rusku, Francii, na Blízkém východě a na západním pobřeží USA.