Macronova manželka zažila v USA potupu, prý za to mohl Trump

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Nejnechutnější věc, se kterou přicházíte do kontaktu? Denně používaný předmět skrývá nepříjemné tajemství

V Rumunsku to vře, tisíce zdravotníků demonstrují kvůli platům

Podle sloupkařky britského Guardianu Suzanne Mooreové prý byl rozkol mezi americkým prezidentem a jeho manželkou zvláště viditelný během nedávné návštěvy francouzského prezidenta Macrona. Britská novinářka tvrdí, že napětí, jež panuje mezi prezidentem a první dámou, je patrné na první pohled.

Prý se sebe navzájem sotva dotknou a jejich držení se za ruce je křečovité. Tento stav prý ostře kontrastuje se způsobem, jakým se k sobě chovali Trump s Macronem, kteří se neustále plácali po ramenou, podávali si ruce a dotýkali se jeden druhého.

Podle Mooreové se prý oba státníci chovali též velmi nepatřičně ke svým ženám. Melania Trumpová je podle ní svým manželem opomíjená již dlouho a není to nic nového. Macron ale údajně během návštěvy USA pochytil Trumpovy způsoby a choval se ke své ženě jako k pouhému levnému doplňku. Podle novinářky to Macron dělal proto, aby se Trumpovi zalíbil a zapadl do jeho světa.

Francouzský prezident se přitom vždy snaží, aby bylo na jeho manželku pohlíženo jako na skutečnou první dámu. Ví ale také, jaký druh žen se líbí Donaldu Trumpovi. Ty mlčenlivé, nenápadné, bez názoru. A tak podle novinářky Emmanuel Macron do této podoby svojí ženu pro potřeby právě proběhlé státní návštěvy přetvořil. Vše v zájmu dobrých diplomatických vztahů.

Mooreová tvrdí, že přeměna zafungovala. Prý byla dokonce nutná proto, aby mohli manželé Macronovi vstoupit do Trumpova světa a pohybovat se v něm. Viděli prý, že americký prezident má problém vyjít se silnými ženami jako jsou Theresa Mayová a Angela Merkelová a tak se rozhodli, že první dáma Francie sehraje ve státním zájmu trochu jinou roli.