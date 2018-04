Arménská vládní strana hasí napětí v zemi, učinila neobvyklý krok

"Rozhodnutí republikánů není ani špatné, ani dobré," řekl Pašinjan. Dodal, že je potřeba, aby všechny frakce podpořily "národního kandidáta". Uvedl též, že plány opozice se nezměnily a že v neděli "začnou hromadné akce a protesty po celé zemi". V pondělí se má podle něj konat na jerevanském náměstí Republiky "největší mítink v historii arménského národa".

Vládnoucí Republikánská strana dnes oznámila, že svého kandidáta na premiéra nepostaví, aby se vyhnula dalšímu napětí, řekl mluvčí strany Eduard Šarmazanov novinářům. Podle agentury APA padlo toto rozhodnutí po setkání Sargsjana s úřadujícím premiérem Karenem Karapetjanem. Před tím s oběma hovořil i prezident Armen Sarkisjan.

Zda poslanci opozičního lídra Pašinjana v úterý schválí, ale není jisté. Většinu v parlamentu má totiž Republikánská strana. "Uvidíme, jací kandidáti se představí, a pak rozhodneme, pro koho budeme hlasovat," řekl dnes mluvčí strany Šarmazanov. Podle APA je jediným kandidátem zatím Pašinjan. Republikáni mají v parlamentu většinu 58 ze 105 poslanců.

Arménie prožívá politickou krizi v důsledku mohutných protivládních demonstrací, které trvají už dva týdny v metropoli, ale i v řadě dalších měst. Účastníci požadovali odchod premiéra Sargsjana, který do tohoto úřadu nastoupil poté, co byl deset let prezidentem země. Demonstranti chtějí, aby vládu vedl opoziční lídr Pašinjan. Ten by pak měl připravit nové volby podle nového volebního zákona. Pašinjan dnes svolal na neděli další demonstrace.

Příští parlamentní volby by se zatím měly konat až v roce 2022. Pokud se ale parlamentu dvakrát nepodaří zvolit nového premiéra, musí se konat nové volby, uvedla agentura Reuters.