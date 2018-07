Itálii dochází trpělivost. Chce uvěznit bouřící se uprchlíky

Čerpání dovolené: Víte, na co máte vůbec právo?

Část uprchlíků se vzbouřila proti posádce v obavě, že budou vráceni do Libye, a údajně ji ohrozili i na životě. Podle Salviniho musejí všichni účastníci incidentu skončit v poutech a být dopraveni do vězení, ne do hotelu jako jiní migranti. Informovala o tom agentura AFP.

Salvini tak reagoval na zásah italské lodě Vos Thalassa, která v pondělí na svou palubu vzala 66 migrantů a podle italského ministerstva vnitra nevyčkala na zákrok libyjské pobřežní stráže. Uprchlíci později ohrožovali posádku na životech - námořníci se před migranty uzamkli v kapitánské kabině a večer zavolali pomoc. Odpovědnost za vzpouru údajně nesou podle některých médií dva muži ze Súdánu a Ghany.

Celá skupina se pak v úterý přemístila na plavidlo italské pobřežní stráže Diciotti. Ta nyní míří na Sicílii a zakotvit by měla v jejím přístavu Trapani ve čtvrtek ráno.