Libyjská pobřežní stráž zachránila přes 300 migrantů, plavili se na nafukovacích člunech

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

Motory dvou nafukovacích člunů, ve kterých se migranti plavili, selhaly. „Hlídka pobřežní stráže v Tripolisu ve středu zachránila 301 nelegálních migrantů, včetně 46 dětí a tří žen," řekl mluvčí námořnictva generál Ajúb Kásim s tím, že tito lidé pocházeli z 12 afrických zemí.

Migranti byli zachráněni u západního pobřeží této severoafrické země. Při incidentu podle pobřežní stráže nikdo nepřišel o život.

„Je to podruhé, co jsme zaznamenali, že převáděči využívají velké nafukovací čluny, do kterých se vejde až 200 lidí a které jsou velmi nebezpečné kvůli nedostatku bezpečnostního vybavení," dodal Kásim. Libyjská pobřežní stráž podle něj nemá adekvátní vybavení, aby byla schopna rychle reagovat na množství nouzových signálů lodí.