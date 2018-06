Příběh dívky (19), která má být popravena za vraždu manžela: Příbuzní mě drželi za ruce i nohy, pak mě muž znásilnil

O osud mladé dívky se zajímá celý svět. Mezinárodní kampaň žádá súdánského prezidenta, aby Husejnové udělil milost. CNN získala svědectví přímo od 19leté Súdánky, která v současné době čeká na obnovu řízení ve věznici v Omdurmanu. Její příběh způsobil, že se pozornost světa zaměřila na vynucená manželství a manželská znásilnění v Súdánu, kde je zákonný věk k uzavření manželství pouhých 10 let a kde znásilnění v manželství není považováno zločin.

Rodina přinutila dívku k domluvenému sňatku už když jí bylo 15 let. Zároveň jí ale dovolila ukončit školu. O tři roky později po veřejném sňatku se její manžel pokusil manželství naplnit. Poté, co s ním dívka odmítla mít na „svatební cestě" styk, ji podle jejích slov znásilnil, zatímco členové jeho rodiny ji násilím drželi. O den později se ji její manžel snažil znovu znásilnit a ona ho ubodala k smrti. Když u svých rodičů hledala podporu, udali ji na policii.

Dívka novinářům popsala podrobnosti

„Řekl mým rodičům, že by si mě chtěl vzít, když jsem byla v osmém ročníku. Ošálili mě. Poprvé jsem ho viděla týden poté, co mému strýci navrhl, že si mě vezme. Když mi to poprvé řekli, odmítla jsem. Řekla jsem jim, že se nechci vdávat a že chci studovat,“ popisuje Noura.

„Hovořila jsem přímo s ním a řekla mu: Nechci se za tebe provdat. Utekla jsem do Sinnaru do domu mé tety, ale o dva dny později mě přivedli zpátky. Dva týdny poté, co mě poprvé požádal, se v našem domě konaly náboženské obřady. Poté jsem s ním vůbec nekomunikovala. Když navštívil náš dům, já jsem odjela. Řekla jsem mu, že ho nechci,“ cituje CNN mladou dívku.

Svatební obřad byl o tři roky později, když udělala závěrečné zkoušky. „Provedli všechny obvyklé rituály pro svatbu, jeho rodina na tom byla lépe, ale po celou tu dobu jsem od něho nic nepřijímala - ani penny. Byla jsem ochromena hněvem, nechtěla jsem ho. Seděla jsem v kadeřnictví a uvažovala o sebevraždě. Seděla jsem vedle něj a plakala. V autě se ke mně neustále přibližoval a já jsem se stále odsunovala. Přijeli jsme do líbánkového bytu, zamkla jsem se do jedné z ložnic a oblečená jsem si lehla,“ popisuje osudové momenty.

„Tak to pokračovalo - odmítla jsem jíst, odmítla jsem opustit svůj pokoj. Třetí den mi řekl, že je čas, abych otevřela dveře, aby je nemusel vylomit. Odmítla jsem, ale když spal, vyklouzla jsem a zjistila, že dveře do bytu jsou zamčené. Devátý den přišli jeho příbuzní, jeho strýc mi řekl, abych šla do ložnice. Zatáhl mě za paži do ložnice a další bratranec mě udeřil. Společně mi roztrhali oblečení. Jeho strýc mě chytil za nohy a ostatní dva mi drželi paže. On se svlékl a vzal si mě, i když jsem plakala a křičela. Nakonec opustili pokoj. Krvácela jsem, spala jsem nahá,“ tvrdí Nouri.

Druhý den ji manžel opět povalil na postel a pokusil se ji znovu znásilnit. „Bránila jsem se a moje ruka našla pod polštářem nůž. Začali jsme se o něj přetahovat. Pořezal mi ruku a kousl mě do ramena. Šla jsem do domu svých rodičů. Netušila jsem, jak jsem se tam dostala. Stále jsem držela nůž,“ řekla novinářům dívka, která byla za svůj čin odsouzena k smrti.

Takhle si prý svůj život nikdy nepředstavovala. „Doufala jsem, že dokončím studium práva a pak se vdám, můj sen je být soudcem,“ dodala dívka.