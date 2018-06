Súdánec provdal 11letou dceru, prý je to čest a tradice. Čekalo ji peklo na zemi

V Súdánu mohou lidé vstoupit do manželství, jakmile dospějí, a za možnou hranici se považuje deset let. Jde o nejnižší legální věk pro vstup do manželství v Africe.

Amalin si prochází peklem. Po útocích manžela se snažila dovolat pomoci u otce, ale on ji vždy poslal zpět. Nakonec jí k útěku pomohla manželova druhá žena, která žila v domácnosti také. "Jednal se mnou hrozně. Když mě začal bít každý den, šla jsem na policii," řekla Amal. Lékař, který ji na policejní stanici prohlédl, na těle našel stopy pout a bití.

I když otec příběh své dcery zná, rozplakal se, když slyšel Amal znovu popisovat situaci. "Přišla za mnou dvakrát, byla vystrašená, bála se a já ji poslal zpět. Lituji toho," řekl otec. Pracuje jako klempíř a sám se stará o šest dcer. Na otázku, proč Amal nechal provdat v tak raném věku, odpověděl, že jde o tradici a o čest.

"Netušil jsem, že by sňatek v mládí mohl mít takové důsledky," řekl Amalin otec. To mu však nebrání plánovat brzké sňatky i pro své ostatní malé dcery.

Důvodem, proč Súdánci provdávají své dcery tak mladé, je naděje, že jim pomáhají vyhnout se chudobě, násilí nebo také to, že zabrání zostuzení rodiny. Svobodné ženy jsou považovány za neplodné nebo za takové, o jejichž ruku nikdo nepožádal.

Amal a některé další bojují za změnu. Tato jedenáctiletá holčička, která si ještě hraje s panenkami a píše si do sešitů básničky, je ve svém požadavku na rozvod neústupná. Až ho dosáhne, chce se vrátit do školy a za kamarádkami. Když se jí zeptáte, co by poradila ostatním, kdo jsou v podobné situaci, odpovídá: "Odvahu. Měla jsem být odvážnější."