Dívku prodají za pár koz. Dětské sňatky v Africe nabírají děsivých rozměrů

Velmi mladé dívky se vdávají kvůli tradicím. Podle aktivistů se ale poslední dobou přidaly i další dva důležité faktory, které mají na sňatky vliv, a sice dlouhotrvající války a klimatické změny v oblasti.

Minimální věk pro vstup do manželství je v Jižním Súdánu 18 let. Navzdory zákonům ale OSN odhaduje, že 52 procent dívek v zemi se provdá ještě před svými osmnáctinami. V roce 2010 to přitom bylo 40 procent. "Konflikty tu situaci zhoršují," uvedla Dorcas Acenová z organizace CARE International v Jižní Súdánu. "Většina rodičů se chce vzdát svých dcer a provdat je kvůli ekonomickým těžkostem, ve kterých se nacházejí. Snaží se snížit počet krků, které musí živit," dodala.

Jižním Súdánem zmítá občanská válka již od roku 2013. V důsledku bojů v zemi hladoví miliony lidí. Rodiče mohou nyní za dceru sňatkem získat až 300 krav, v době míru se věno pohybovalo okolo 30 krav, popsala Acenová na konferenci o dětských sňatcích v Kuala Lumpuru. "Je to v podstatě jen o výši nabídek. Kdo nabídne nejvíce krav, dívku získá," dodal.

V Keni se situace s dětskými sňatky zhoršila minulý rok kvůli obrovskému suchu, které pozabíjelo velké množství dobytku. "Vzhledem k tomu, že se snížil počet koz, rodiče své dcery prodají do manželství i za čtyři či pět koz," uvedla Millicent Ondigová z organizace Amref Health Africa.