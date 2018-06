Záchytná střediska pro migranty? Severoafrické státy odmítají nápady EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Alžír/Rabat – Z Evropské unie se ozývají návrhy, že by se na africkém kontinentu měla zřizovat záchytná střediska pro migranty mířící do Evropy. To ale severoafrické země odmítají.