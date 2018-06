U Libye se potopil nafukovací člun s uprchlíky, přes 100 mrtvých

Na palubě nafukovacího člunu bylo 120 uprchlíků. Neštěstí se stalo zhruba šest kilometrů od libyjských břehů.

Všech 16 zachráněných jsou mladí muži a většina z nich je z Jemenu, Gambie, Zambie a ze Súdánu. Člun podle nich vyplul ráno z Karabúllí a po několika hodinách se ozval výbuch a motor začal hořet. Do člunu začala natékat voda a uprchlíci se snažili zachytit části plavidla nebo kanystrů s pohonnými hmotami, které spadly do vody. Lidi v moři jako první spatřili rybáři, kteří přivolali stráž.

zdroj: YouTube

"Když jsem viděl, kolik je v člunu lidí, odmítl jsem nastoupit, protože nám řekli, že nás bude dvacet," řekl Jemenec Amrí Svílah (26), který je jedním ze zachráněných. Převáděči ho prý napadli a přinutili nastoupit. "Bylo se mnou pět Jemenců a všichni jsou pryč," sdělil muž. Podle něj bylo ve člunu mnoho rodin z Maroka.

Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Od loňského léta počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské stráže podporované Evropskou unií. Příslušníci stráže často zadrží čluny dříve, než se dostanou k mezinárodním lodím, které by je přepravily do Evropy.

Libye je v chaotickém stavu i sedm let po skončení občanské války. Kromě dvou vlád se o moc přetahuje řada uskupení a bojůvek.