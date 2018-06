U Libye se potopila loď s uprchlíky, zřejmě 100 mrtvých

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Libye je jednou z hlavních zemí, odkud se migranti z Afriky vydávají po moři do Evropy. Přes 600 tisíc se jich dostalo do Itálie v uplynulých čtyřech letech, kdy pašeráci lidí využili bezpečnostního vakua v této severoafrické zemi.

zdroj: YouTube

Od loňského léta ale počet vypravených člunů s migranty výrazně klesl, a to i díky zvýšené aktivitě libyjské stráže podporované Evropskou unií. Příslušníci stráže často zadrží čluny dříve, než se dostanou k mezinárodním lodím, které by je přepravily do Evropy.

Libye je v chaotickém stavu i sedm let po skončení občanské války. Kromě dvou vlád se o moc přetahuje řada uskupení a bojůvek.