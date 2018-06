Plán EU ohledně migrantů dostává trhliny. Libyjský generál nechce "cizí armády" v zemi

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Střediska by měla být zřizována na základě dobrovolnosti a běženci by v nich měli být rychle rozděleni podle jejich práva na azyl. Ty, kteří na něj právo mít budou, by si opět dobrovolně měly rozebrat státy unie. Unijní země mají rovněž přijmout taková vnitřní opatření, která zabrání přemísťování uprchlíků mezi zeměmi EU, napsala agentura AFP.

Haftar dnes odmítl "zahraniční vojenskou přítomností" na jihu Libye pod záminkou "boje proti nelegální migraci".

Libye už dala v minulosti najevo, že nepřipustí zřizování záchytných středisek na svém území. Její vicepremiér Ahmad Maítík v pondělí jednal s italskými ministrem vnitra Matteem Salvinim a řekl, že střediska pro migranty v Libyi "kategoricky odmítá".

Podobně odmítavě se ve čtvrtek vyjádřili zástupce Alžírska a Maroka. Alžírský ministr zahraničí Abdal Kádir Misálih řekl, že nepřipadá v úvahu, aby Alžírsko střediska otevíralo, a jeho marocký kolega Násir Búrita sdělil, že jeho země takové řešení vždy zamítala.