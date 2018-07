Ze Středomoří je opět hřbitov. Mezi Libyí a Evropou se letos utopilo na 1000 uprchlíků

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Oznámila to dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Za poslední dny přišlo na cestě o život 204 lidí, které převaděči posadili do přetížených člunů. V pátek z jedné lodě přišlo o život 103 lidí, další pak v neděli, kdy se východně od Tripolisu potopil další člun.

Ve srovnání s prvním půlrokem loňského roku nicméně letos na moři zemřelo méně lidí. Pozemní trasa saharskou oblastí a následná plavba přes Středozemní moře však zůstává životu nejnebezpečnější migrační cestou na světě a polarizuje evropskou politiku, poznamenala agentura Reuters.

"Úmrtí u libyjského pobřeží znepokojivě přibývá," upozornil šéf OIM pro Libyi Usmán Bilbijsí. Převaděči podle něj zneužívají zoufalství uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy dříve, než Evropa proti plavbám přes moře zasáhne.

Od pátku do neděle stráž na libyjské pobřeží vrátila skoro 1000 lidí, od začátku roku pak zhruba 10.000. Uprchlíci jsou v Libyi předáváni do záchytných center, ale podmínky panující v těchto zařízeních vyvolávají otázky. "Uprchlíci, které vrátí libyjská pobřežní hlídka, by neměli být automaticky předáváni do záchytných center. Ta budou přeplněná a životní podmínky v nich se s nedávným nárůstem počtu uprchlíků zhorší," řekl Bilbijsí.