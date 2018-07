Počet utonulých uprchlíků ve Středomoří roste, došlo k další tragédii

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Kapitán lodi libyjského námořnictva sdělil, že jeho plavidlo pomohlo z moře 123 lidem, kteří ztroskotali. Těla pěti lidí, kteří byli po smrti, když pomoc dorazila, se nepodařilo vytáhnout. Na člunu byly nalezeny dvě mrtvé děti.

Minulý týden v pátek byla z moře vytažena těla tří mrtvých dětí, zhruba 100 lidí ze člunu, na němž byli, se pohřešuje. Od neděle je zároveň pohřešováno 63 lidí z lodě, která se potopila u pobřeží západní Libye, uvedla AFP.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) dnes v nové bilanci uvedla, že od začátku roku přišlo ve Středozemním moři o život při pokusu dostat se z Afriky do Evropy 1405 lidí. V pondělí přitom úřad uváděl, že se za první pololetí utopilo přes 1000 lidí. Dnes IOM informoval, že skutečný počet je zřejmě o 40 procent vyšší, než se původně myslelo. Přesto je to stále méně než za totéž období loni, když se v prvním půlroce utopilo 2268 lidí.

Počet lidí, kteří dorazili do Evropy různými trasami přes Středozemní moře, letos významně klesl. Do 1. července to bylo 45.808 lidí, zatímco loni více než dvojnásobek, respektive 100.923. Největší rozdíl pocítila Itálie, kam dorazilo 16.585 lidí. To je o 80 procent méně než za totéž období loni. Opačný trend ale zažívá Řecko a Španělsko, v prvním případě se počet příchozích zvýšil o 50 procent na 13.507 lidí, ve druhém o téměř 140 procent na 15.426 lidí.