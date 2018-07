Bizarní dražba: Vítěz stráví noc ve vězeňské cele Nelsona Mandely

Co vlastně pijeme? Tohle obsahuje balená voda

Život v blízkosti uprchlického tábora v Řecku? Místní jsou připraveni vzít zákon do vlastních rukou!

Manželka Polanského poslal do háje americkou filmovou akademii. Asi si myslí, že jsem bezpáteřní kariéristka, zuří

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Vězení na ostrově Robben severně od Kapského Města, v jehož cele o rozměrech 2,1 na 2,4 metru čtverečných strávil Mandela 18 let, je na seznamu památek UNESCO.

Vyvolávací cena v dražbě je 250 tisíc dolarů, napsala agentura AFP. Část výtěžku půjde na charitu, která se zabývá podporou vězněných osob v JAR.

Aukce se koná u příležitosti letošního kulatého výročí Mandelových narozenin. Dožil by se 100 let. Zájemci se mohou hlásit do 17. července, tedy den před jeho narozeninami.

Mandela strávil v různých káznicích celkem 27 let, šest měsíců a šest dní. V roce 1993 získal Nobelovu cenu za mír a o rok později se stal prvním černošským prezidentem v JAR.