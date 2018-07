Tohle na dovolené zažít nechcete. Turisté byli v šoku z toho, co viděli z okna hotelu

Turistům ubytovaným v egyptské destinaci Dahab se naskytl doslova šokující pohled. Při pohledu z okna svého hotelu totiž mohli v jednu chvíli spatřit namísto krásného výhledu na moře ženu, která v něm stála.

Na rozdíl od ostatních se ale v Rudém moři nekoupala. Ona v něm rodila, a to za pomoci svého manžela a lékaře.

Porod do vody je u mnoha žen populární, je ale otázkou, proč si pár k tomuto úkonu vybral zrovna Rudé moře. Nešlo totiž o místní, ale o turisty. Podle zahraničních serverů, které o porodu informovaly, pocházel pár včetně lékaře z Ruska.

Podle reakci na sociálních sítích ale byli turisté, kteří porod sledovali, doslova v šoku. Porod sice zřejmě proběhl v pořádku, to poslední co byste ale chtěli vidět na dovolené je porod do moře, v němž jste se chtěli vykoupat.

Nutno podotknout, že Dahab ležící nedaleko dalšího oblíbeného letoviska Sharm el-Sheikh, se pro matky rodící touto cestou stává stále populárnější.