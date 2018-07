Tunis odmítá přijmout loď se 40 běženci. Na moři živoří už 11 dní

Loď je 12 námořních mil (22 kilometrů) od břehu. "Afričtí migranti jsou ve špatném stavu, protože kapitán plavidla odmítl pomoc, aby tak donutil tuniské úřady běžence přijmout. Ani po 11 dnech se ale nedospělo k řešení," řekl Slím.

Není jasné, odkud lidé ve skupině pocházejí a odkud vyrazili, než je tuniské plavidlo zachránilo. Francouzský portál InfoMigrants minulý týden informoval, že dřevěná loď se 40 uprchlíky z Egypta, Mali, Nigérie a Bangladéše vyplula z Libye. Po pěti dnech se loď po poruše motoru unášená proudy přiblížila k těžební plošině u tuniského pobřeží. Na palubu pak vzala uprchlíky loď Sarost 5.

Italská vláda uzavřela své přístavy pro lodě pomáhající uprchlíkům a požaduje, aby se o břemeno přijímání běženců podělily další členské země EU.

U tuniských břehů se stala jedna z největších tragédií, když se tam v červnu potopila loď s 80 uprchlíky. Podle Reuters v Tunisku přibývá převaděčů, protože Libye, která dosud byla na severoafrickém pobřeží hlavním výchozím bodem pro uprchlické lodě, zpřísnila kontroly na moři.

Italské přístavy zůstanou zatím otevřené pro lodě unijní mise Sophia, řekl dnes v Berlíně italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi po setkáním se svým německým protějškem Heiko Maasem.

Itálie, jejíž nynější vláda složená z protiimigrační Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd prosazuje výrazně tvrdší migrační politiku, opakovaně pohrozila, že nebude přijímat žádné lodě s běženci, ať už by šlo o plavidla neziskových organizací nebo zemí, které se účastní operace Sophia ve Středozemním moři.

Minulý pátek se představitelé unijních států dohodli, že se do pěti týdnů sjednotí na nové strategii mise Sophia. Ještě před tímto rozhodnutím nařídil italský šéf mise Enrico Credendino všem lodím zapojených do operace, aby se stáhly z míst nasazení a do dneška zakotvily v přístavech. Ještě v neděli pak nebylo jasné, zda bude mise v současné přechodné fázi pokračovat.