Krejčíř jde do útoku. Obvinil policii a politika v JAR z mučení a falšování důkazů

Únos Lukheleho, jehož bratr a drogový dealer Doctor údajně zmizel s 25 kilogramy pervitinu, je jediným případem týkajícím se Krejčíře, který v JAR dospěl k verdiktu. Krejčíř byl v roce 2015 za pokus o vraždu a únos odsouzen společně s Desaiem Luphondem a Janem Lefu Mofokengem. Dostal 35 let vězení.

Krejčířovo přísežné prohlášení pro místní inspekci policejních sborů (IPID) přišlo v rámci vyšetřování IPID vyvolaného stížnostmi Luphonda a Mofokenga předloženými v únoru.

Některá obvinění ohledně mučení vznesl Krejčíř už během soudního řízení v Lukheleho případu, jeho nynější výpověď však obsahuje nová tvrzení o počínání policistů, kteří jej zatýkali, a také do případu zapojuje vysoce postaveného politika ANC. IPID jednotlivé aktéry nejmenoval, neboť obvinění zatím nejsou ověřená.

Krejčíř vyšetřovatelům sdělil, že jeho problémy pramenily z dohody, kterou uzavřel se zmíněným politikem a jeho příbuzným ve snaze získat v JAR status azylanta, který by jej ochránil před vydáním do Česka. V roce 2011 za to prý zaplatil 2,5 milionu randů (4,1 milionu korun), tedy polovinu smluvené částky, druhá strana ale podle Krejčíře nedodržela slib. Čech tvrdí, že skupina tehdejších vysoce postavených policistů proti němu spustila vyšetřování, když začal požadovat vrácení peněz.

Podle News24 učinil Krejčíř přísežné prohlášení minulý měsíc a IPID nyní jednotlivá tvrzení prověřuje.

Zdroje z policejní inspekce údajně potvrdily, že k obviněním je přistupováno obezřetně, avšak dosavadní vyšetřování naznačuje, že výpovědi Krejčíře, Luphonda a Mofokenga se navzájem podporují. "Vyšetřování je v pokročilém stádiu, ale to je vše, co můžeme v tuto chvíli potvrdit," uvedl mluvčí IPID Moses Dlamini.