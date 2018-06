Fotka dvouleté dívky dojala svět. Na pomoc rodinám migrantů proudí miliony dolarů

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Země vstoupí do chladícího cyklu? Teploty budou klesat, projeví se devastující účinky, varují vědci!

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Otřesný zločin: Žadatel o azyl se vloupal do domova důchodců a zneužil devadesátiletou ženu

Stovky tisíc lidí se rozhodly přispět nevládním organizacím, které pomáhají rodinám rozdělených nekompromisní politikou Bílého domu vůči ilegálním přistěhovalcům. Největší sbírka dosáhla dnes v poledne skoro 16 milionů dolarů (357 milionů Kč)

Charlotte a Dave Willnerovi, rodiče rovněž dvouleté holčičky, původně doufali, že pomohou jedné rodině, vyberou jen 1500 dolarů (33.500 Kč) a ty předají texaské nevládní organizaci RAICES, která poskytuje právní pomoc migrantům. V jednu chvíli ale na účtu přibývalo i 4000 dolarů (89.000 Kč) za minutu.

"Co začalo jako naděje pro jednu osobu, která by se díky penězům mohla spojit se zbytkem rodiny, se změnilo v hnutí, které pomůže obrovskému množství lidí," uvedli Willnerovi ve svém prohlášení. "Bez ohledu na sympatie k nějaké politické straně, oddělování dětí od rodičů na hranicích zasáhlo mnoho z nás," dodali. Peníze do sbírky poslalo více než 400.000 lidí ze Spojených států i zbytku světa.

"Fotografie malé dívky, která pláče, zatímco její matku prohledávají, mnou naprosto otřásla," napsala na facebookovou stránku organizace RAICES Natalia Barnesová z Nového Zélandu.

Texaská organizace finance použije nejen na sloučení rodin a na právní pomoc migrantům, ale že také zřídí fond pro více než 2300 dětí většinou ze Salvadoru a Hondurasu, které byly od května na hranicích s USA odebrány rodičům.