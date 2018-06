Praskl obří uprchlický skandál: Úředníci na pokyn vlády píchali dětem migrantů drogy, v táborech je týrali

Aktualizováno 21.6.2018, 22:10 — Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Manvel - Úředníci jsou pro mnoho migrantů na dlouhé týdny jedinými lidmi, se kterými v nové zemi přijdou žadatelé o azyl do styku. To, co se ale odehrávalo v některých internačních táborech ve Spojených státech, nyní šokovalo celou zemi. Pracovníci úřadu podle serveru Huffington Post děti nejen týrali, ale zároveň je dopovali drogami, mnohdy i nitrožilně.