Trump nařídil sjednotit rodiny migrantů, podle médií USA přestanou stíhat ilegály s dětmi

Americké úřady od května zpřísnily postup vůči migrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Na dospělé je uvalena vazba, jejich děti pak úřady až dosud nuceně umísťovaly do internátní péče. Takto bylo od května odděleno od rodičů na 2300 dětí, což vyvolalo v USA i zahraničí tvrdou kritiku vlády.

Trump ve středu pod tlakem domácí i zahraničí kritiky podepsal dekret, kterým ukončil spornou praxi rozdělování rodin migrantů, kteří do USA přišli nelegálně. Úřadům nařídil vrátit děti odebrané nelegálním migrantům.

Trumpova žena Melania odcestovala na návštěvu střediska, kde jsou děti zadržovány. Na dospělé migranty je po jejich dopadení uvalena vazba, jejich děti pak úřady až dosud nuceně umísťovaly do internátní péče. Takto bylo od května odděleno od rodičů na 2300 dětí.

Do migrační krize se Melania vložila již před několika dny, kdy prohlásila, že násilné rozdělování rodin velmi nerada vidí. Reuters poznamenal, že názor první dámy přispěl k Trumpovu rozhodnutí s kritizovanou praxí skončit.

„Ivanka (dcera) na to má jasný názor, moje žena na to má jasný názor, já na to mám jasný názor. Myslím, že každý, kdo má srdce, na to má jasný názor. Nelíbí se nám, když vidíme rozdělené rodiny," uvedl Trump.

Trumpova administrativa také oznámila, že prozatím skončí s trestním stíháním migrantů, kteří do USA přijdou nelegálně i s dětmi. S odvoláním na nejmenovaného vládního činitele o tom dnes informoval deník The Washington Post.

Ministerstvo spravedlnosti ale podle agentury Reuters uvedlo, že zpráva The Washington Post je nepřesná a že politika nulové tolerance proti nelegálně přicházejícím lidem nadále trvá.

Trump odpovědnost za současnou situaci připsal demokratům, jejichž neochota reformovat stávající migrační systém podle něj krizi vyvolala. „Pozastavujeme stíhání dospělých, kteří jsou součástí rodin, dokud ICE (imigrační policie) nebude mít dostatečné kapacity pro jejich zadržování," citoval deník svůj vládní zdroj.