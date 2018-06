"Je mi to úplně jedno, a vám?" Trumpová pobouřila bundou, v níž jela za dětmi migrantů

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Trumpová měla na sobě bundu s kapucí za 39 dolarů z oděvního řetězce Zar, když na letecké základně Andrews nastupovala do letadla mířícího do pohraničního detenčního centra v McAllenu ve státě Texas. Ve stejné bundě byla Trumpová viděna i při návratu do Washingtonu ve středu večer.

Nápis "I really don't care, do u?" způsobil rozruch na sociálních sítích. Prezident Trump později na twitteru napsal, že nápis "odkazuje na média, která šíří falešné zprávy".

"Nebyl v tom žádný skrytý význam. Doufám, že po dnešní návštěvě (Trumpové) v Texasu se média nezaměří na její šatník," uvedla mluvčí první dámy Stephanie Grishamová.

Trumpová navštívila detenční centrum pro děti v Texasu den poté, co její manžel pod tlakem domácí i zahraničí kritiky podepsal dekret, kterým ukončil spornou praxi rozdělování rodin migrantů, kteří do USA přicházejí nelegálně.

V McAllenu se Trumpová sešla se zaměstnanci střediska, kde pobývá více než 50 dětí ve věku od 12 do 17 let. Šest z nich bylo odděleno od rodičů při překračování hranice, sdělily úřady novinářům. Trumpová si rovněž prohlédla školní třídu v centru a hovořila s asi 20 žáky. Během návštěvy centra na sobě bundu s nápisem neměla, napsala agentura Reuters.