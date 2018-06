Otec legendární holčičky, která se stala symbolem rozdělování, poprvé promluvil

„Viděl jsem malou holčičku plakat, nic jsem ale nemohl nadělat. Bylo to těžké,“ řekl fotograf a autor fotografie John Moore. Yanela a její máma Sandra Sanchez musely odjet v policejním autě, policie je zastihla u hranic s Mexikem. Rodina se teď nachází ve speciálním rodinném centru pro nelegální imigranty. 21. června se v médiích objevila informace, že středisko, kde jsou zadržovány děti navštívila prezidentova manželka Melania vystupující proti kruté politice rozdělování rodin.

Otec holčičky Denis Hernandez v rozhovoru pro The Daily Mail řekl, že žena i dřív mluvila o tom, že chce uskutečnit svůj americký sen a najít lepší práci v USA. Sandra Sanchez odešla z domova 3. června, před tím ale musela zaplatit 6 tisíc dolarů lidem pomáhajícím nelegálním imigrantům se dostat do USA.

„Nikdy bych nechtěl riskovat jako Sandra,“ řekl Hernandez. Otec holčičky pracuje jako kapitán na jednom z honduraských přístavu. „Lidé si nemohou najít dobré zaměstnaní tady, rozumím tomu. Já ale svoji práci mám rád,“ doplnil otec Yanely. Řekl, že se na matku své dcery nezlobí, je rád, že jsou spolu v bezpečí.

Holčička ale zůstala s mámou i přes to, že se samotný snímek stal symbolem odebírání dětí rodičům-migrantům. Fotka plačící holčičky se kromě toho stala podnětem pro stovky tisíc lidí přispět nevládním organizacím, které pomáhají rodinám rozdělených přistěhovalců. Organizace nasbírali 21. června 16 milionů dolarů.

„Ivanka (dcera) na to má jasný názor, moje žena na to má jasný názor, já na to mám jasný názor. Myslím, že každý, kdo má srdce, na to má jasný názor. Nelíbí se nám, když vidíme rozdělené rodiny," uvedl Trump o politice rozdělování rodin. Americký prezident 21. června po obří vlně kritiky oznámil, že nařídil úřadům navrátit děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů.

Odebrání dětí rodičům migrantů žádný americký zákon nenařizuje. Je důsledkem rozhodnutí ministerstva spravedlnosti USA z letošního května, podle něhož ilegální přechod hranice není přestupkem trestaným administrativně, ale trestným činem postižitelným vazbou. Děti podle zákonů USA rodiče do věznice následovat nesmějí.