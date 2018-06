Merkelová se může jít zahrabat? Nejmocnější žena planety mění svět jak ho známe, skoro nikdo o ní neví

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Laurene Powell Jobsová je dědička a vdova po Stevu Jobsovi, zakladateli společnosti Apple. Po jeho smrti v roce 2011, kdy podlehl rakovině slinivky břišní, a zdědění jeho ohromného jmění se stala 45. nejbohatším člověkem na světě a šestou nejbohatší ženou světa.

Na rozdíl od svého manžela se ale Laurene rozhodla zůstat skryta v anonymitě, navzdory obrovskému bohatství, kterým disponuje. Podle Washington Post ovládá mění v hodnotě 20,3 miliardy dolarů.

Matka tří dětí ale není pouze nečinnou dědičkou. Od roku 2004 stojí za společností Emerson Collective, kterou sama založila a která je popisována jako nejvlivnější produkt Silicon Valley, o kterém jste nikdy neslyšeli. Většina lidí ale neví, že nezisková organizace existuje, natož pak to, co vlastně dělá.

Důvodem je i to, že společnost Emerson Collective je sama o sobě složitá, jedinečná a je téměř nemožné definovat její práci. S jistotou lze říci, že po deseti letech od svého založení měla organizace 10 zaměstnanců a dnes jich má 130.

Co přesně ale tito lidé dělají? Stručně řečeno vše, co má změnit svět k lepšímu. Jedná se o organizaci zaměřenou na rozsáhlou společenskou změnu, která se zabývá problematikou kontroly zbraní, vzdělávací reformou, prosazováním čisté energie, vlastní magazín The Atlantic, věnuje se i aktivismu nebo sociálním programům a mnoha dalším oblastem.

Společnost investuje do řady soukromých firem, podporuje advokátní skupiny, zahajuje nové kampaně a v neposlední řadě sahá její vliv také do politiky. Emerson Collective totiž výrazně ovlivňuje politické dění ve Spojených státech, ať už tím, že přispívá nemalé částky politickým organizacím. nebo tím, že prosazuje politiky, kteří podporují vzdělávání, imigrační reformu, podporu spravedlnosti a tak dále.

Tím ale vliv Laurene ani zdaleka nekončí. Zasloužila se například o protesty proti mexické zdi prezidenta Donalda Trumpa a vlastní 20procentní podíl v těch největších amerických spotovních týmech.

Rozsah a vliv společnosti si lze jen těžko představit. Média ji popisují jako "rovnocennou část think-tanku, nadace, fondu rizikového kapitálu, mediálního barona, artistického patrona a aktivistického úlu."

Sama Powell Jobsováse svými ambicemi netají. Deníku prozradila, že její organizace má být místem, kam přicházejí mocní lidé a kde dělají složitá rozhodnutí. Na rozdíl od ostatních lidí ale svou moc nevyužívá, volá po demokracii, chrání křesťany i muslimy a v jádru podle novinářů, kteří se s ní setkali, zůstává pokorná.

"Komunikuje s lidmi, rozumí davu, a přesto je zřejmě nemocnější ženou na světě," napsal Washington Post. Ženou, kterou skoro nikdo nezná, a která ovlivňuje životy stovek milionů lidí po celé zemi.