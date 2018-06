Oddělování dětí od rodičů? Experti popsali, co s dětskou psychikou dělá Trumpova politika

„Oddělení dětí od svých matek je pro ně velmi škodlivé,“ řekl Jack Shonkoff z Institutu dětí a mládeže Harvardské univerzity. „Je to pochopitelné, že dětské tělo zažívá stres,“ doplnil.

Negativní dětské zkušenosti mohou zásadně ovlivnit psychiku člověka s následky na celý život. Lidské tělo reaguje na stres zvýšením srdeční frekvence, krevního tlaku a růstem počtu stresových hormonů v těle. Dítě, které v takové situaci nenajde žádnou podporu je vystaveno velkým rizikům.

Následky dané tělesné aktivity jsou podobné těm, které vznikly v důsledku emocionálního zneužívání nebo dokonce i násilí. Tyto faktory narušují zdravý vývoj mozku a zvyšují riziko onemocnění souvisejících se stresem (cukrovka, deprese či srdeční onemocnění).

Americká psychiatrická asociace a akademie lékařů varuje americkou vládu, že politika nulové tolerance má důležité negativní následky. Víc než 9 000 odborníků podepsalo petici, která vyjadřuje znepokojení nad touto politikou. Společnost Associated Press nedávno navštívila jedno z takových zařízení, kde zůstávají neplnoleté osoby. Stovky děti se neházely v kovových klecích.

Politika nulové tolerance čelí kritice z celého světa. „Ivanka (dcera) na to má jasný názor, moje žena na to má jasný názor, já na to mám jasný názor. Myslím, že každý, kdo má srdce, na to má jasný názor. Nelíbí se nám, když vidíme rozdělené rodiny," uvedl Trump o politice rozdělování rodin. Americký prezident 21. června po obří vlně kritiky oznámil, že nařídil úřadům navrátit děti odebrané přistěhovalcům bez dokladů.