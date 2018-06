Jste závislí na Facebooku? Váš profil může být zneužit k politické propagandě

"Jako výzkumná pracovnice se zaměřením na online prostředí jsem se rozhodla zanalyzovat sama sebe, respektive to, co mě motivuje k přihlašování se na sociální sítě. Řešila jsem i ty na první pohled nejméně relevantní detaily, jako jsou například posouvání počítačovou myší, konverzaci s neznámými lidmi, nebo dokonce design samotného Facebooku, případně Twitteru atd.," vysvětluje Mortonová.

To, co Mortonová zjistila, jí nakonec překvapilo. Došla totiž k závěru, že uživatelé sociálních sítí jsou z převážně části kritičtí k systémům, jichž jsou součástí. Virtuální prostředí se pak pro ně stává jakýmsi rájem, v němž mohou dát maximální průchod všem svým emocím, které v běžném životě zadržují. Taktéž se tam mohou sdružovat v takových skupinách, jež jim samotným vyhovují.

Nejen Mortonové ale i odborné veřejnosti však stále víc dochází, že dáváním hlavy do písku před palčivými otázkami, které se točí okolo sociálních sítí, je cestou do pekel. Lidé, pro které se počítačové prostředí stává jakousi cestou do jim vysněného světa, se pak stávají stejně závislými, jako jsou alkoholici, patologičtí hráči, případně i workholici.

Rizika sociálních sítí

O počítačové gramotnosti a rizicích užívání sociálních sítí už vyšlo tolik článků, že by bylo až zbytečné je znovu připomínat. Ačkoliv si to ne každý vzal k srdci, tak minimálně většina z nás alespoň ví, že by neměla lidem, které zná pouze z počítačového prostředí, poskytovat své intimní fotografie, svou adresu, případně že by neměla věřit všemu, co se dozví z internetových diskuzí.

S globalizovaným světem a s technickým vývojem, který přináší rok, co rok, nové výdobytky však dochází k novým problémům. Například Facebook, který donedávna sloužil jako prostředí pro sdílení fotek své rodiny a svých přátel, případně k navazování nových vztahů a ke sdružování do skupin, prostřednictvím nichž lze hledat pracovní místa apod., se v poslední době stal doslova nástrojem politické propagandy.

Příkladem je nedávný skandál, kdy Facebook poskytl osobní data 50 milionů uživatelů Facebooku britské společnosti Cambridge Analytica, která stála nejen v pozadí prezidentské kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale i britského referenda o vystoupení z EU. Je pouhou náhodou, že obě hlasování skončila přesně naopak, než se původně očekávalo? Obavy z ovlivnění výsledků voleb se pak následně obávali i Irové, u nichž nedávno proběhlo referendum o legalizaci potratů, která ale skončilo podle očekávání kladným výsledkem.