Trump dostal přes prsty. Rodiny rozdělené migrací musejí být do 30 dnů spolu, nařídil soud

Aktualizováno 08:43 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

San Diego - Soud v Kalifornii v úterý rozhodl, že pohraniční úřady v USA musejí do 30 dnů umožnit sloučení rodin, které byly kvůli migraci rozděleny. V případě, že je v takové rodině dítě mladší pěti let, sloučení je nutné umožnit do 14 dnů. Verdikt s celostátní účinností také nařizuje, aby vládní úřady zprostředkovaly telefonní kontakt mezi rodiči a jejich dětmi do deseti dnů.