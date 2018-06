Soud USA utnul spekulace. Proces s Rusem Nikulinem bude, začne v lednu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

San Francisco - Proces s ruským hackerem Jevgenijem Nikulinem začne v USA v lednu. Informoval o tom server CyberScoop. Nikulina byl v říjnu 2016 dopaden v ČR a letos v březnu vydán do USA. Tam ho viní z útoků na servery firem LinkedIn, Dropbox a Formspring. Hrozí mu za to až 30 let vězení.