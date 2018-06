Návrat socialismu s lidskou tváří? Nová Babišova vláda je paradox, píšou deníky

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

"Druhý nejbohatší Čech stanul v čele vlády, která je tak levicová, že snad ani levicovější být nemůže. Bývalý podnikatel předsedá sboru, jehož cílem je zajistit co největší rovnost, růst platů a důchodů jako bonus k tomu," píše autor komentáře v Lidových novinách. Poté co předchozí kabinet podle něj zničil liberální reformy svých předchůdců, bude koalice budovat jen samá pozitiva a sociální jistoty. "Socialismus s lidskou tváří se nám pomaloučku, polehoučku vrací," dodal.

"Po 28 letech budou špičky české politiky opět čekat na výsledky zasedání ústředního výboru komunistické strany," upozorňuje deník E15. Od sametové revoluce je to podle něj poprvé, kdy hlasování komunistů rozhodne o podobě budoucí vlády. Komunisté by o podpoře vládě měli hlasovat v sobotu. "Pozoruhodné je, že ČSSD se od toho distancuje a říká, že smlouvu s komunisty by mělo podepsat jen hnutí ANO," stojí v komentáři.

Podle komentátora Práva na sebe budou marketingové výstřely ANO a tradiční program levicové ČSSD narážet nepřetržitě. "Zatímco Babišovi stačí zmapovat si, co mezi lidmi budí největší emoce, a k tomu přisypat fráze o návratu Česka na špici Evropy, kde bylo za Masaryka, (předseda ČSSD Jan) Hamáček dává najevo, že je připraven realizovat nefalšované levicové priority. Kdo z těch dvou je ale ve finále úspěšněji prodá voličům, to už je věc druhá," píše.