Útok v redakci amerického deníku: Střelec zabil nejméně pět lidí

Televizi Fox News to řekl úřad místního šerifa. Policie varovala před možností, že je na místě více střelců, tuto teorii však oficiálně nikdo nepotvrdil. Na Twitteru policie potvrdila, že šlo o situaci s "aktivní střelcem" a že budova byla "evakuována".

Na místě incidentu v masivním počtu zasahuje policie. Mluvčí policie Ryan Frashure řekl novinářům, že policisté stále evakuují budovu. Potvrdil, že několik lidí utrpělo zranění. Později doplnil, že si útok vyžádal nejméně pět obětí. Mezi mrtvými je i fotograf a editor deníku The Capital Gazette.

A law enforcement official tells CNN that one person is in custody, believed to be a shooter at the Capital Gazette building in Annapolis, Maryland. Multiple people are wounded, the official says. https://t.co/rSIqpwubCV pic.twitter.com/NPRjj5hSsW