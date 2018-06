Clintonová si nebere servítky. Cupuje Trumpa i migranty

Servítky si Clintonová při kritice Trumpovy politiky nulové tolerance ilegálního přistěhovalectví rozhodně nebrala a řekla, že by rozdělování rodin rozhodně nemělo zůstat bez následků. Dokonce neváhala říci, že by se současná policiká situace v USA měla stát překážkou chystané oficiální návštěvy Velké Británie, která by se měla uskutečnit příští měsíc. Podmínkou pro diplomatické jednání mezi Británií a USA by bylo opětovné sloučení rodin.

V rozhovoru pro britský deník The Guardian řekla Clintonová, že reálné dopady zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem jsou horší, než si po překvapivém výsledku prezidentských voleb původně myslela. Problém americké migrační politiky spočívá totiž v tom, že jak Severní, tak i Jižní Amerika praktikují právní zásadu "ius soli", tedy právo místa.

Pokud například Mexičanka nezákonně překoná americkou hranici a porodí na území USA dítě, pak nastává situace, kdy má matka mexické občanství, zatímco dítě americké občanství. Deportace ilegálních přistěhovalců z tohoto důvodu může znamenat trvalé oddělení dětí od rodičů.

Clintonová se obává, že v důsledku striktní migrační politiky dojde k oddělení více, než 2 300 amerických dětí od jejich pokrevních rodičů s občanstvím jiné země. V důsledku odlišného občanství dětí a rodičů pak může dojít k trvalému rozdělení rodin podobně, jako tomu bylo například v minulosti v důsledku výstavby železné opony a berlínské zdi.

Trump plní své sliby

Demokratická kandidátka na americkou prezidentku nicméně připouští, že Trump tímto plní své předvolební sliby, kdy založil svou kampaň výhradně na řešení problematiky ilegálního přistěhovalectví, zejména mexických občanů. Pod sloganem "Make America Great Again!" se Trump zavázal, že vyřeší dlouhodobý problém ve vztazích mezi USA a Mexikem, který spočívá v efektivnější ochraně mexických hranic a tvrdším přístupu k mexickým přistěhovalcům zneužívajícím zásadu práva místa pro získání trvalého pobytu v USA. Oddělení dětí od rodičů by mělo být taktéž jedním z nástrojů politického vydírání sousedního Mexika, aby i ono samo hlídalo své hranice.

Pod politickým i diplomatickým tlakem Trump nakonec ustoupil a ukončil proces rozdělování rodin. Nicméně k faktickému oddělení dětí od rodičů už došlo a nastává podobná situace, jako ze Studené války, kdy byla část rodiny na východě, a část rodiny na západě. Jak konkrétně tento problém vyřeší Bílý dům, zůstává nejasné.

Americké ministerstvo vnitra například přiznává, že rodiče, kteří v důsledku Trumpovy politiky přišli o své děti, nemají žádné informace o tom, kde se jejich děti nacházejí. Systém je podle resortu vnitra pomalý a chaotický.